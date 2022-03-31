Песков: США не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле

В Кремле сожалеют, что стиль работы российского руководства непонятен Вашингтону, и это приводит к опрометчивым решениям с его стороны. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС, ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле.

Это вызывает обеспокоенность, потому что такое полное непонимание как раз приводит к ошибочным решениям, опрометчивым решениям, которые имеют очень плохие последствия, — отметил представитель Кремля.

Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал заявление главы Пентагона Джона Кирби о том, что у президента России Владимира Путина нет полной информации о реальном положении дел в связи с ситуацией на Украине и влиянием санкций на российскую экономику. При этом Кирби отметил, что старается соблюдать осторожность в высказываниях, так как у Пентагона «нет доступа ко всей информации, которую [Путин] получил, или к каждому разговору, который он провёл».

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент США умышленно завышает цифру потерь российской армии на Украине. По словам дипломата, это часть безуспешной попытки спровоцировать общественное недовольство в России. Он посоветовал обращаться за достоверной информацией о происходящем на Украине к Министерству обороны России, добавив, что решение российского руководства о проведении спецоперации пользуется широкой поддержкой россиян.