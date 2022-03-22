Песков: никто не думал, что спецоперация займёт пару дней

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никто с начала спецоперации ВС РФ на Украине не рассчитывал, что она закончится «за пару дней», сообщает ТАСС. Он отметил, что специальная военная операция идёт четко в соответствии с установленными планами и задачами.

Специальная военная операция на Украине идет четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами. Никто с самого начала не думал, что специальная военная операция на Украине займет пару дней, — сказал Песков.

Песков ранее сообщил, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского по проведению референдума о статусе Донбасса и Крыма может повредить переговорному процессу, так как порождает риск его затягивания. Песков также напомнил, что Украина — суверенное государство и там должны быть внутригосударственные процедуры. Помимо этого, есть те темы, которые находятся на столе переговоров двух делегаций.

В настоящее время прошло три раунда переговоров между Россией и Украиной. Первый состоялся 28 февраля в Гомельской области в Белоруссии и продолжался пять часов. Вторая встреча прошла в Беловежской Пуще 3 марта, а 7 марта делегации общались в Брестской области. В настоящее время переговорщики общаются в ежедневном режиме в формате видеосвязи.