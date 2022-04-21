Песков удивился, что Зеленскому не доложили о документе Москвы по «миру»
Песков удивился, что Зеленскому не доложили о российском проекте документа по урегулированию
Сергей Князев
Сергей Князев
13:10, 21 апреля 2022
Дмитрий ПесковФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не видел и не получал российского проекта документа об урегулировании конфликта на Украине, вызывает вопросы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как пишет ТАСС, Песков вновь подчеркнул, что формулировки российской стороны в последней версии были переданы украинской переговорной делегации.
Вызывает определённые вопросы, почему президенту Зеленскому не докладывают о наших вариантах текста, — сказал Песков.
Ранее Зеленский сообщил, что не только не видел российский проект документа по мирному урегулированию, но и ничего не слышал о нём. Он также выразил уверенность в том, что российская сторона не передавала никаких документов Украине, вопреки более раннему заявлению Дмитрия Пескова. Тогда Песков уточнил, что Россия передала Украине проект документа с выработанными формулировками по переговорному процессу.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, сообщил, что украинская сторона ознакомится с документом, который передала Россия в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию. Он отметил, что Киев передал Москве свои пункты ещё на переговорах в Стамбуле. По его словам, эти требования содержали положения о гарантиях безопасности для Украины.