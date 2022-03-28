Песков: СКР расследует случаи пыток пленных российских солдат

↵Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал появившееся в Сети видео пыток российских военнослужащих, которые попали в плен в ходе спецоперации на Украине. Он сообщил, что Следственный комитет уже начал проверку по данному факту, передаёт РИА Новости.

Мы, безусловно, видели [кадры пыток]. Эти, как и другие факты, будут проверяться <...>, наш Следственный комитет занялся этим, — сказал пресс-секретарь президента.

Песков назвал кадры пыток «чудовищными» и подчеркнул, что причастные к насилию в отношении российских военных должны быть привлечены к ответственности.

Видео с пытками, о котором идёт речь, было снято на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. На нём видно, как пленным россиянам стреляют по ногам.

Ролик вызвал возмущение пользователей китайской социальной сети Weibo. По мнению пользователей, происходящее является военным преступлением и подтверждает присутствие на Украине нацистов.