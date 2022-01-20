Песков «сдвинул» сроки ожидания ответа от США по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия всё ещё ждёт письменного ответа со стороны США и НАТО по гарантиям безопасности, передаёт РИА Новости. В Кремле надеются, что получат его на днях — не обязательно завтра, может быть и на следующей неделе. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в США не подготовили письменный ответ по гарантиям безопасности на предстоящие переговоры с Россией в Женеве.

Время имеет [значение]. Мы говорим о том, что мы ожидаем получить это на днях, совершенно не обязательно завтра, — сказал Песков, отвечая на вопрос, имеет ли значение время, когда будет получен ответ.

На вопрос, будет ли приемлемо, если России получит ответ на следующей неделе, Песков ответил утвердительно.

Накануне руководитель делегации на переговорах в ОБСЕ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил о начале «обратного отсчёта» в ожидании от США и НАТО ответа на предложения о гарантиях безопасности. Он добавил, что при наличии «доброй воли, готовности к компромиссу в любой ситуации можно найти выход на взаимоприемлемые развязки». Однако времени для этого остаётся всё меньше.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в США не подготовили такого ответа, так как не имеют чёткого понимания о том, какие требования России являются ключевыми. А некоторые пункты гарантий безопасности являются неприемлемыми для США.

На 21 января в Женеве запланирована встреча Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.