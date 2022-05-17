Песков: само существование России стало «раздражителем» для Запада

Дмитрий Песков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал существование России «раздражающим» фактором для западных лидеров. Такое заявление он сделал в ходе федерального просветительского марафона «Новые горизонты». По мнению Пескова, Запад предпринимает любые попытки для того, чтобы помешать России и её гражданам в развитии своей страны. Видеофрагмент речи пресс-секретаря российского главы опубликовали в Telegram-канале телеканала «Звезда».

Существование нашей с вами России — это является существенным раздражителем для коллективного Запада. Они готовы на всё, чтобы не дать нам развиваться и жить так, как мы хотим, — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что РФ пыталась докричаться до стран Запада, договориться с их лидерами о новых принципах безопасности, но её призывы остались без внимания. Он также рассказал о том, как устроен коллективный Запад, отметив, что на верхушке управления находятся США и все решения принимаются из Белого дома.

Ранее Путин заявил, что западные партнёры пытаются помешать развитию российского гражданского авиастроения. По словам российского главы, делает это Запад с помощью санкционного давления.