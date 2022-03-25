Песков: Россия потребует от США объяснений по биолабораториям на Украине

США пытаются переключить внимание от биолабораторий на Украине, говоря о якобы угрозе применения химоружия со стороны РФ , заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Минобороны РФ продолжает анализировать информацию по биолабораториям, и Россия намерена потребовать от США объяснений в том числе по причастности к их деятельности сына действующего президента США.

Мы будем требовать объяснения, да и не только мы. Китай потребовал разъяснений. <...>В мире многих волнует, чем занимались США и что могло произойти из-за всех этих исследований, — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что к финансированию биолабораторий на Украине причастен инвестиционный фонд под руководством Хантера Байдена, сына действующего президента США Джо Байдена. По его словам, 30 украинских лабораторий, расположенных в 14 населённых пунктах, были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность. Минобороны также продемонстрировало схему этой деятельности.

Представитель Минобороны отметил, что испытания препаратов на военнослужащих запрещены в США, поэтому проводятся Пентагоном за границей, в частности на Украине. По его данным, это позволило США и их союзникам осуществить вывоз за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб.

В свою очередь Минобороны Китая подготовило заявление, в котором говорится о том, что угрозы безопасности, возникающие от действий биолабораторий США на Украине и в других странах, должны быть расследованы. По его мнению, Вашингтону в этой связи стоит перестать лгать и начать работать над снижением эскалации на Украине.