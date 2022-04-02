Песков: Россия не хочет усложнять жизнь западным партнёрам, покупающим газ

Россия не хочет усложнять жизнь западным странам, которые покупают российский природный газ, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его словам, Россия дорожит своей репутация в качестве надёжного поставщика, поэтому не намерена принимать какие-либо шаги, которые могут подорвать её.

Мы же не хотим усложнить жизнь нашим клиентам. Тем более Россия всегда была надёжным поставщиком. Россия дорожит своим реноме надёжного поставщика. Конечно, мы не будем делать ничего, что будет подрывать это реноме, — сказал он.

По его словам, при принятии новых правил оплаты газа для европейских компаний де-факто ничего не изменится, однако де-юре это будет уже другая система.

Песков отметил: в случае если западные страны откажутся платить за газ в рублях, это будет противоречить указу, который подписал президент Владимир Путин,

Ранее Россия сделала предложение европейским покупателям роcсийского газа по новой схеме оплаты поставок энергоресурсов. Компании из недружественных стран (ЕС и несколько других западных государств) должны открыть счета в уполномоченном банке, которым выбран Газпромбанк. Речь идёт о двух специальных счетах типа К — рублёвом и валютном. Оплата производится с помощью перевода евро или долларов на валютный счёт. Затем банк продаёт эту валюту на Московской Бирже и зачисляет полученные рубли на рублевый счёт иностранного покупателя.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что страны Европы, которые сейчас отказываются платить за газ рублями, согласятся с этим условием уже к лету 2022 года. Эксперт подчеркнул, что Россия не побоится полностью перекрыть поставки энергоресурсов в страны, которые отказываются платить в рублях. Помимо валюты, по словам специалиста, для европейских потребителей ничего принципиально не поменяется.