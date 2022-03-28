Песков: российско-украинские переговоры в Турции могут начаться 29 марта

Переговоры делегаций России и Украины в Турции вряд ли начнутся 28 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ожидается, что они стартуют в очном формате 29 марта, передаёт РИА Новости.

Сегодня они вряд ли продолжатся. Сегодня действительно делегации отправляются в Турцию. Но ожидаем, что завтра это может теоретически произойти, — сказал он.

Представитель Кремля также отметил важность переговорного процесса. По его мнению, очный формат позволяет более насыщенно с точки зрения содержания вести переговоры. При этом он отказался разглашать какие-либо детали, указав, что это может навредить переговорному процессу.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и украинской делегаций возобновятся в ближайшее время в очном формате в Стамбуле. По его словам, Москва рассчитывает на то, что они увенчаются успехом.

При этом высокопоставленный турецкий чиновник сообщал, что встреча делегаций Украины и РФ начнётся вечером 28 марта. По данным Reuters, турецкие власти рассчитывают , что стороны в ходе переговоров договорятся о прекращении огня.

Стамбул в качестве места переговоров выбрали президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора. Турецкий лидер заверил своего коллегу, что Анкара продолжит содействовать установлению мира между Украиной и РФ.