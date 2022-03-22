Песков: РФ не создаёт никаких специальных структур на территории Украины

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не занимается созданием специальных структур на освобождённых от националистов территориях Украины, сообщил пресс-секретарь в эфире радио «Маяк». Он также отметил, что международное право почти никак не работает в отношении отстаивания интересов русского населения.

Кремль не создаёт специальных правительственных структур для управления украинскими территориями, — сказал Песков.

Ранее официальный представитель Кремля назвал условия, необходимые для проведения переговоров президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, сначала следует провести «домашнюю работу» и согласовать результаты переговоров. Однако договорённостей, которые могли бы зафиксировать президенты, пока нет.

До этого помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Путин и Зеленский смогут встретиться только в том случае, если они подтвердят согласованный переговорными командами и профильными ведомствами документ между странами. По его словам, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины в рамках идущего переговорного процесса.