Песков: РФ не создаёт никаких специальных структур на территории Украины
Антон Соловьев
Антон Соловьев
13:28, 22 марта 2022
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не занимается созданием специальных структур на освобождённых от националистов территориях Украины, сообщил пресс-секретарь в эфире радио «Маяк». Он также отметил, что международное право почти никак не работает в отношении отстаивания интересов русского населения.
Кремль не создаёт специальных правительственных структур для управления украинскими территориями,— сказал Песков.
Ранее официальный представитель Кремля назвал условия, необходимые для проведения переговоров президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, сначала следует провести «домашнюю работу» и согласовать результаты переговоров. Однако договорённостей, которые могли бы зафиксировать президенты, пока нет.
До этого помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Путин и Зеленский смогут встретиться только в том случае, если они подтвердят согласованный переговорными командами и профильными ведомствами документ между странами. По его словам, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины в рамках идущего переговорного процесса.