Песков: РФ нарастила поставки газа в Грецию в отличие от США

Россия в настоящее время покрывает 40% потребностей Греции в природном газе. Москва нарастила поставки энергоресурса в отличие от США, которые перенаправили поставки на Дальний Восток по увеличенной стоимости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью греческому телеканалу «Антенна».

Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед греческими покупателями. Мы даже увеличили поставки в рамках действующих долгосрочных соглашений. А знаете, что произошло с американскими поставщиками? Они сократили поставки в Грецию на 43%, потому что они начали поставлять газ на Дальний Восток, потому что природный газ немного дороже там, — заявил Песков.

По словам официального представителя Кремля, взаимозависимость ЕС и России в энергетической сфере приносит стабильность и предсказуемость. Песков добавил, что возобновляемые источники энергии нестабильны: «в один год у вас много ветра, в другой — нет».

Ранее пресс-секретарь российского президента заявил, что концентрация военных НАТО и США на территории Греции вызывает беспокойство у правительства России. Также Москва встревожена переброской через греческий порт Александруполис военной техники альянса.