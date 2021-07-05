Песков рассказал, почему Путин и Зеленский до сих пор не встретились

Встречу российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского затрудняет невыполнение Киевом Минских соглашений. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, давление на политических оппонентов внутри Украины также не содействует проведению переговоров лидеров двух стран. Песков подчеркнул, что Зеленский с самого начала казался президентом, который нёс в страну демократию и порядок.

Этот настрой явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, с желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путём открытия уголовного дела, — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что провоцирование ситуации Украиной — это печальная реальность в существующих условиях, однако Путин принимает решения, которые чётко показывают настрой России.

Провоцирование ситуации Украиной, действительно, это реальность — печальная реальность в условиях, в которых нам приходится жить. Вы видите, что президент Путин принимает решения, которые чётко показывают наш настрой. И принимает решения, которые не остаются незамеченными. Имеются в виду и наши маневры, и наши учения. С той только разницей, что всё это происходит на нашей собственной территории, — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, Россия не перемещает военную инфраструктуру на другие континенты.

13 мая Печерский районный суд Киева постановил арестовать депутата и бизнесмена, лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и поместить его под домашний арест до 9 июля. Политика подозревают в государственной измене.

Ранее Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину встретится в любой точке Донбасса, где идёт война. На это российский президент ответил, что Киев должен прежде всего вести диалог с руководством ДНР и ЛНР (непризнанные республики Донбасса), а затем уже с Кремлём. Он завил о готовности принять президента Украины в Москве для обсуждения отношений между странами.

2 июля Песков заявил, что пока не ведётся подготовка к встрече президентов России и Украины.