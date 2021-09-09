Песков рассказал об интеграции России и Белоруссии

Россия и Белоруссия намерены продолжать интеграционные процессы в рамках Союзного государства. Они будут продвигаться с учётом интересов обеих стран, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. Как уточнил Песков, в этом вопросе необходим прагматичный и реалистичный подход. К такому выводу пришли президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах 9 сентября.

Намечены задачи в практически доработанных и готовых к подписанию союзных программах. На этом мы и будем концентрироваться, — отметил Песков.

Представитель Кремля рассказал, что создание единой валюты России и Белоруссии пока даже не обсуждается. Президенты, по словам Пескова, поднимали этот вопрос, однако оба пришли к тому, что речи об этом пока идти не может.

Песков подтвердил, что Высший госсовет двух стран с участием Путина и Лукашенко планируется провести 4 ноября. Однако он подчеркнул, что дата пока взята за основу предварительно.

Что касается признания Крыма, пресс-секретарь Путина отметил: вопросы признания полуострова и организации прямых рейсов туда из Белоруссии не обсуждались.

Ранее сообщалось, что Россия снимет все ограничения на авиасообщение с Белоруссией, введённые на фоне пандемии коронавируса. Таким образом, воздушное сообщение между странами будет восстановлено в полном объёме. Дата снятия ограничений уже названа.