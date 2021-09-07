Песков рассказал о защите интересов задержанной в Бресте россиянки
Сона Рустамова
Сона Рустамова
13:35, 07 сентября 2021
Дмитрий ПесковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Посольство России внимательно следит за ситуацией с задержанием гражданки РФ Ирины Викхольм в Бресте и делает всё необходимое для обеспечения её законных интересов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Ранее она была задержана из-за обвинительного твита о Лукашенко.
Наше посольство очень внимательно отслеживает в Минске ситуацию и делает всё необходимое для обеспечения законных интересов наших граждан, находится в постоянном контакте с белорусскими коллегами, — сказал Песков.
Как отметил представитель Кремля, более подробной информацией об условиях содержания россиянки он не обладает.
Ранее белорусская правозащитная организация «Весна» сообщила о задержании гражданки РФ Ирины Викхольм из-за обвинительного твита о Лукашенко. Прокуратура Белоруссии сообщила, что 58-летняя иностранная гражданка разместила в социальной сети Twitter публикацию, целью которой являлось желание причинить ущерб авторитету государства. Сейчас россиянка содержится в брестском СИЗО.