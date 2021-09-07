Песков рассказал о защите интересов задержанной в Бресте россиянки

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США заявили о намерении организовать новые вывозные рейсы из Афганистана и уже получили разрешение на свободу передвижения от движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Катаре, трансляцию которого вёл Al Jazeera.

Рассчитываем организовать новые вывозные рейсы из Афганистана, недавно координировались по этому поводу с «Талибаном» для разрешения на свободу передвижения <...>. Они сказали, что разрешат свободное передвижение, — сказал Блинкен. По...