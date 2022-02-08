Песков рассказал о сроках визита Путина в Анкару

Договорённость Москвы и Анкары о визите президента России Владимира Путина есть, однако конкретные сроки пока не утверждены, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, главы государств договорились, что встреча состоится, сообщает ТАСС.

Они договорились, что визит состоится, когда позволят графики президентов и эпидемиологические условия. Пока точных дат нет, но по дипломатическим каналам они будут своевременно согласованы, — подчеркнул Песков.

Комментируя вероятность переговоров Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, представитель Кремля отметил, что от этой встречи никто не отказывается. Конкретные цели потенциального диалога двух лидеров пока не сформулированы, добавил Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что Путин прибудет с визитом в республику после поездки в Китай по случаю открытия зимних Олимпийских игр и переговоров с главой КНР Си Цзиньпином. Он рассчитывает, что неспокойный период в отношениях между РФ и Украиной закончится, и подчеркнул, что готов содействовать этому.