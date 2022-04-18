Песков рассказал о русофобии за рубежом

Русские в разных странах мира сталкиваются с проявлениями русофобии, что является абсолютно недопустимым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва готова поддерживать любые инициативы, которые направлены на то, чтобы оказать содействие россиянам за рубежом.

Наши соотечественники продолжают сталкиваться с совершенно отвратительными проявлениями русофобии в самых разных странах мира. Мы считаем это отвратительным и недопустимым, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что за текущим положительным отношением европейцев к Украине может скрываться «ненависть к России». Политик добавил, что до начала спецоперации РФ по защите Донбасса украинцы не пользовались симпатией европейцев. По его словам, россияне оказались в положении травимого народа.

Читатели британской газеты Daily Mail ранее раскритиковали защитника «Манчестер Сити» уроженца Украины Александра Зинченко за русофобские высказывания. Спортсмен бездоказательно обвинил российские войска в «агрессии по отношению к мирному населению» и потребовал от подписчиков «помочь Украине». Многие назвали поступок «позором» и порекомендовали футболисту вернуться на родину из «своего особняка в Англии». По мнению британцев, из Украины сделали «бренд, инструмент для пропаганды», а про остальные конфликты в мире Запад позабыл.