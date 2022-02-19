Песков рассказал о реакции Путина на сообщения о датах «вторжения» России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» РФ на Украину, передаёт телеканал «Россия 1». При этом, по словам Пескова, это является элементом провокации и ведёт к нагнетанию напряжённости.

Президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления, конечно, — это такой элемент провокационного характера. Дело в том, что это непосредственно ведёт к нагнетанию напряжённости, — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Песков добавил, что когда напряжённость нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любое незапланированное происшествие или мелкая провокация может привести к «непоправимым последствиям».

Ранее президент США Джо Байден заявил лидерам западных стран, Евросоюза и НАТО, что РФ «нападёт» на Украину 16 февраля. Заявление было сделано в ходе видеоконференции со ссылкой на данные американской разведки.

18 февраля он сказал, что Россия может начать своё «вторжение» в ближайшие дни. Он подчеркнул, что «поддерживаемые Россией силы» пытаются спровоцировать украинскую сторону в Донбассе.

Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен выражал мнение, что сейчас всё складывается так, как он и предсказывал: есть «фабрикация провокаций», которые затем будут использовать как оправдание для российского вмешательства в Донбасс и шире.

Сегодня, 20 февраля, Народная милиция ЛНР заявила о гибели двух мирных граждан в результате «атаки украинских военных». Сообщалось, что среди ополченцев потерь нет, силы ВСУ были отброшены на ранее занимаемые позиции.