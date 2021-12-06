Песков рассказал о повестке визита Путина в Индию

Во время визита президента России Владимира Путина в Индию будет обсуждаться энергетика, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что ожидается подписание нескольких соглашений по линии «Роснефти», передаёт РИА Новости.

Эта тема [энергетика] стоит на повестке дня. Она весьма и весьма актуальна. Вы знаете, что Игорь Иванович Сечин [глава «Роснефти»] будет в составе делегации. При необходимости он примет участие. Переговоры в Дели на этот счёт состоятся. Документы корпоративные по линии «Роснефти» будут подписываться, — цитирует его агентство.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушакова рассказал, что в российскую делегацию во время визита Путина в Индию войдут глава МИД России Сергей Лавров, глава Минобороны России Сергей Шойгу, а также глава «Роснефти» Игорь Сечин. По итогам визита ожидается подписание 10 соглашений в разных областях.

6 декабря состоялось заседание российско-индийской межправительственной комиссии в Нью-Дели. Индия и Россия подписали ряд оборонных контрактов и протоколов о военном сотрудничестве. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приветствовал укрепление взаимодействия военных ведомств двух стран.