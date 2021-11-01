Песков рассказал о поставках газа в Европу после 8 ноября

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что планы России по наращиванию поставок газа в Европу после 8 ноября остаются в силе. В это время газовые хранилища РФ будут уже заполнены. Его слова приводит ТАСС.

Россия выполняет все обязательства, выполняет чётко и даже с превышением этих обязательств. Ориентировка президента России [Владимира Путина] на этот счёт, конечно же, остается в силе, — сказал Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, намерена ли Москва увеличивать поставки газа в Европу после 8 ноября. Песков подчеркнул, что именно об этом и говорил президент РФ.

Ранее стоимость декабрьских фьючерсов на газ выросла на 11% на хабе TTF в Нидерландах, достигнув отметки $861 за тысячу кубометров. 30 октября на час прекратились прокачки газа по трубопроводу Ямал — Европа, на этом фоне «Газпром» заявил о полном выполнении заявок ЕС.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» может остановить рост цен на газ на рынке Европы.