Песков рассказал о контактах БРИКС с заинтересованными странами Песков: БРИКС приветствует контакты со всеми заинтересованными странами

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БРИКС вряд ли может в полной мере удовлетворить интерес всех стран, которые желают присоединиться к организации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, БРИКС приветствует контакты со всеми заинтересованными странами.

Но БРИКС заинтересован в поддержании контактов со всеми заинтересованными государствами. Для этого сейчас продумываются различные форматы поддержания контактов. Это процесс растянутый по времени. Но мы приветствуем такой живой интерес, — сказал Песков.

Он добавил, что в БРИКС приветствуют повышенный интерес к организации со стороны соседей и важных партнеров, в том числе Турции. По словам пресс-секретаря президента РФ, «тема этого интереса» окажется на повестке дня саммита БРИКС под председательством России.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан в ходе визита в Китай заявил, что Турция хотела бы присоединиться к БРИКС, соответствующий вопрос будет обсуждаться на министерской встрече в Нижнем Новгороде. По его словам, турецкая сторона рассчитывает посетить встречу министров объединения в России. В настоящий момент в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.