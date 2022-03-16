Песков: РФ может согласиться со шведским вариантом демилитаризации Украины

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона может рассмотреть шведский вариант демилитаризации Украины как компромиссный, передаёт РИА Новости. Согласно данному варианту, Киев должен будет отказаться вступать в военные альянсы, но сможет сохранить армию и флот.

Шведский вариант, который действительно сейчас обсуждается на переговорах, может рассматриваться как определенный компромисс, — сказал Песков.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Украина предлагает австрийский и шведский вариант нейтрального, демилитаризованного государства. Он добавил, что переговорный процесс идёт «тяжело и медленно». Мединский отметил, что российская сторона надеется прийти к соглашению как можно скорее.

Он также отметил, что пункт о денацификации Украины из повестки переговоров не исключался. Заявления украинской стороны об этом не вполне соответствуют действительности.