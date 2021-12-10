Песков рассказал, кого из лидеров стран ценит Путин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ценит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, потому что он играет решающую роль в своей стране и в регионе в целом. Благодаря личным договорённостям лидеров двух государств Москве и Анкаре удалось заключить несколько взаимовыгодных мегапроектов, например по строительству АЭС «Аккую», сообщил Песков в интервью греческому телеканалу «Антенна».

Эрдоган — тот тип человека, который ценит президент Путин, потому что когда президент Путин что-то говорит, он это имеет в виду и делает это. Это важно, — отметил Песков накануне переговоров президента России с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом 8 декабря в Сочи.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия заинтересована в реализации мегапроектов в Греции и есть много бизнесменов, которые готовы инвестировать в греческую экономику.

Что касается разногласий Москвы и Анкары по ряду вопросов, в том числе по Сирии, то, по словам Пескова, «их невозможно не иметь», потому что интересы государств часто сталкиваются. Но каждый раз Путин и Эрдоган находили возможность встретиться, «говорить по пять, шесть, семь часов и не появляться перед прессой до тех пор, пока они не находили решение».

Представитель Кремля также заявил, что концентрация военных НАТО и США в Греции вызывает обеспокоенность у правительства России. Также Москва встревожена переброской через греческий порт Александруполис военной техники Альянса.

Кроме того, Песков подчеркнул, что Россия в настоящее время покрывает 40% потребностей Греции в природном газе. Москва нарастила поставки энергоресурса, в отличие от США, которые перенаправили газ на Дальний Восток по увеличенной стоимости.