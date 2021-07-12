Песков рассказал, когда возобновятся переговоры Москвы и Киева

Переговоры российской и украинской делегаций по урегулированию ситуации на Украине будут продолжены в течение дня 17 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что делегаты из РФ во главе с Владимиром Мединским готовы работать круглые сутки, но украинская сторона не демонстрирует такого рвения, передаёт ТАСС.

Сегодня должны. Я не знаю, сейчас они уже идут или нет, но должны сегодня по тем или иным направлениям, — отметил представитель Кремля.

Ранее в Киеве заявили, что нашли общие позиции на переговорах с Россией. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк подчеркнул, что стороны начинают выходить на какой-то компромисс.

Подоляк ранее сообщил о возможном посредничестве Израиля и Турции в переговорах с Россией. Участник переговорного процесса отметил, что есть десятки предложений по прекращению огня.