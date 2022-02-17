Песков заявил о стабильности на границе России и Украины

Российские войска не занимаются оккупаций территорий, а обстановка на российско-украинской границе остаётся стабильной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, украинская сторона не раз утверждала об отсутствии какой-либо угрозы со стороны РФ, несмотря на то, что со стороны других стран звучат противоположные заявления.

Российские войска нигде ничего не оккупируют. На границе ситуация стабильная. Мы неоднократно слышали заявления от тех же украинских военных, что они не видят никакого чрезвычайного потенциала России со стороны российской территории, что сильно контрастирует с заявлениями других стран, которые всё время ссылаются на свои разведданные, — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что утверждения о российском «вторжении» после 20 февраля являются очередными фейками. По его словам, никто из авторов подобных новостей до сих пор не признал свою неправоту. Помимо этого, Песков сообщил, что Россия не намерена требовать публичных извинений и судиться из-за фейковых сообщений о вторжении на Украину. Кремль надеется, что после ситуации читатели западных СМИ поймут, чего стоят их заявления.

Как сообщалось, британская газета Mirrоr опубликовала cтатью о «нападении» Москвы на Украину в ночь на 16 февраля. Вместе с Mirrоr подобный материал выходил у тaблоида Sun. Позже издания признaли, что вторжение не состоялось. Однако уже сeгодня американская газета Politico выпустила материал, в котором отмечает, что российское «вторжение» на территорию Украины может начатьcя после 20 февраля.

В ответ на публикации официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила предоставить график «вторжений» на Украину, чтобы спланировать отпуск, а у главы МИД Сергея Лаврова продолжающаяся «истерия» Запада вызвала недоумение.