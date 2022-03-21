Песков рассказал, чем обернётся эмбарго на поставки российской нефти

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что эмбарго на поставки нефти из России приведёт к серьёзному кризису, от которого также пострадают в Европе, сообщает RT. Ранее отмечалось, что министры иностранных дел и обороны ЕС встретятся 21 марта, чтобы обсудить введение дальнейших санкций против Москвы, особенно вопрос о введении нефтяного эмбарго.

Решение ввести эмбарго на поставки российской нефти ухудшит энергобалансы в Европе и ударит по всем, — сказал Песков.

Отмечалось, что в Евросоюзе разрабатывается новый пакет санкций против России, который предусматривает в числе прочих введение нефтяного эмбарго. Данный пакет является пятым по счёту, с его помощью Европа рассчитывает прекратить спецоперацию РФ на Украине. Отмечается, что обсуждение ограничительных мер будет происходить в ходе серии саммитов.

Глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман ранее заявил, что введение эмбарго на поставки энергоносителей из России было бы контрпродуктивным. По его словам, подобная мера может привести к очевидному вреду для немецких и европейских потребителей.