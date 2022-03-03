Песков заявил о готовности РФ к переговорам с Украиной 2 марта

Российская делегация в среду, 2 марта, ближе к вечеру будет ждать украинскую сторону на месте переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что делегацию РФ вновь возглавит Владимир Мединский. Официальный представитель Кремля не стал заранее называть место проведения встречи, сообщает РИА Новости.

Значит, сегодня во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор, — сказал Песков.

Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии могут состояться ближе к концу недели.

В понедельник, 28 февраля, состоялась первая встреча представителей России и Украины. Делегацию РФ возглавил помощник президента Мединский. Он сообщил, что российская и украинская стороны нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

С украинской стороны в переговорах участвовали министр обороны Украины Алексей Резников, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арaхамия и советник главы офиса президента Михаил Подoляк.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с РФ «пока нет результата», который хотел бы получить Киев. Он рассказал, что руководство страны продолжит работу над переговорным процессом.