Песков раскрыл одну из тем переговоров Путина и Беннета
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
12:18, 25 октября 2021
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на прошлой неделе на переговорах обсуждали ситуацию с коронавирусной инфекцией. Лидеры условились поручить соответствующим ведомствам наладить прямой диалог уже в рамках рабочей группы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.
Тема была, и по линии минздравов, и по линии других ведомств будет идти дальнейшая работа, — сказал представитель Кремля.
При этом у Пескова пока нет подробностей касательно возможного приезда премьера Израиля в Санкт-Петербург. Российская сторона рассчитывает, что этот визит может осуществиться.
Ранее Песков рассказал, что первые переговоры Путина и Беннета были продолжительными и конструктивными. Встреча длилась пять часов. Песков отметил, что переговоры проходили в «атмосфере тёплых отношений». В повестке дня были, в частности, развитие двустороннего взаимодействия, региональная безопасность, ситуация вокруг Сирии, Афганистана, Ирана.