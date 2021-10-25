Песков раскрыл одну из тем переговоров Путина и Беннета

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на прошлой неделе на переговорах обсуждали ситуацию с коронавирусной инфекцией. Лидеры условились поручить соответствующим ведомствам наладить прямой диалог уже в рамках рабочей группы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Тема была, и по линии минздравов, и по линии других ведомств будет идти дальнейшая работа, — сказал представитель Кремля.

При этом у Пескова пока нет подробностей касательно возможного приезда премьера Израиля в Санкт-Петербург. Российская сторона рассчитывает, что этот визит может осуществиться.

Ранее Песков рассказал, что первые переговоры Путина и Беннета были продолжительными и конструктивными. Встреча длилась пять часов. Песков отметил, что переговоры проходили в «атмосфере тёплых отношений». В повестке дня были, в частности, развитие двустороннего взаимодействия, региональная безопасность, ситуация вокруг Сирии, Афганистана, Ирана.