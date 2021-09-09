Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, которые 9 сентября встретятся в Москве, проведут часть переговоров за рабочим обедом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. Белорусский президент в последнее время часто приезжает в Москву, чтобы обсудить с коллегой разные темы, в том числе касающиеся выделения кредитов.

Представитель Кремля отметил, что встреча глав государств начнётся после 17:00.

По окончании этого общения запланирована совместная пресс-конференция, — сказал Песков.

Он добавил, что перед встречей с Лукашенко Путин проведёт заседание оргкомитета «Победа».

Ранее президент Белоруссии рассказал, что на предстоящих переговорах с Путиным затронет ряд важных международных проблем, в том числе ситуацию в Афганистане. По его словам, белорусская сторона намерена придерживаться выработанной линии в ОДКБ.

Позднее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет обсуждать тему признания Белоруссией Крыма на встрече с Лукашенко.