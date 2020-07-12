Песков: Путина «коробят» слова Зеленского об СССР во Второй мировой войне

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Заявления президента Украины Владимира Зеленского о роли СССР во Второй мировой войне в Кремле считают неприемлемыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Когда мы слышим подобные заявления, я уверен, что внутренне это Путина коробит, — цитирует его «Интерфакс».

Песков добавил, что для президента, как и для любого другого гражданина России, тема Великой Отечественной войны — священна.

Зеленский 28 января заявил о сговоре СССР и Германии после переговоров с президентом Польши, с нападения вермахта на которую началась война. Он добавил, что Советский Союз вскоре вступил на польскую территорию под предлогом защиты белорусского и украинского населения — операция была скоординирована с нацистами пактом Молотова — Риббентропа.

Отвечая на вопрос о том, не испытывает ли Путин разочарования от политики Зеленского, и осталось ли что-то от кредита доверия, выданного в Кремле украинскому президенту в начале его срока, Песков отметил, что «это не кредитно-финансовый механизм». Официальный представитель Кремля напомнил, что Зеленский пообещал решить проблему Донбасса, но никаких шагов к этому до сих пор не предпринято.

Как ранее передавал NEWS.ru, киевский политолог Андрей Головачёв заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является «кидалой» и «типичным представителем хуторянской элиты». По его словам, украинский лидер считает ложь нормой поведения и переносит свои «крестьянские замашки» в сферу международной политики.

По его мнению, проблема страны заключается в культуре общества. И пока хуторянскую культуру не сменит буржуазная мораль, европейские реформы на Украине невозможны.