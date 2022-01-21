Песков: Путин и Мадуро не обсуждали размещение военных баз РФ в Венесуэле

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В ходе телефонного разговора между президентами России и Венесуэлы Владимиром Путиным и Николасом Мадуро вопрос размещения военных баз в республике не обсуждался, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Диалог глав государств состоялся 20 января.

Нет, конкретно этот вопрос не затрагивался, не поднимался, — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что в целом двустороннее российско-венесуэльское взаимодействие носит очень многоплановый и партнёрский характер.

Ранее Путин обсудил с Мадуро реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и других сферах, а также борьбу с распространением коронавируса и поставки российских вакцин в Венесуэлу. Российский лидер также выразил поддержку усилиям венесуэльских властей по укреплению суверенитета.

Кроме того, главы государств подтвердили настрой на дальнейшую координацию в международных делах в соответствии с принципами стратегического партнёрства. Президенты договорились активизировать контакты между двумя странами на различных уровнях.