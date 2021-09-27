Песков: Путин и Лукашенко обсуждали тему НАТО на Украине

В Кремле подтвердили, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали возможное присутствие войск НАТО на Украине. Путин неоднократно говорил, что это за гранью «красных линий», сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным, и президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых «красных линий», о которых он неоднократно говорил ранее, — цитирует агентство Пескова.

Ранее Лукашенко заявил, что они с Путиным договорились совместно принимать ответные действия на размещение войск НАТО на Украине. Песков отметил, что имеются в виду те действия, которые обеспечат стратегические интересы и безопасность двух союзных государств.

Ранее Песков заявил, что о политической интеграции России и Белоруссии речи пока не идет.