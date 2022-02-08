Песков: пути решения по гарантиям безопасности не прощупываются

↵Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реальные пути решения по гарантиям безопасности не прощупываются. По его словам, в Кремле не получили основополагающих ответов на озабоченности России, в то время как по второстепенным вопросам в ответах имеются «рациональные зёрна», передаёт РИА Новости.

По основополагающим моментам мы, к сожалению, ответа не получили. Поэтому эта тема остаётся открытой в полном смысле этого слова и остаётся для нас самой важной, — сказал представитель Кремля.

По его словам, президент Владимир Путин высоко оценил и выразил признательность французскому лидеру Эммануэлю Макрону за то, что он нашёл возможность приехать в Москву и «продолжить в диалоге с президентом поиск возможных путей выхода из ситуации». При этом Песков добавил, что пока о каких-то положительных изменениях говорить ещё рано.

Переговоры Путина и Макрона состоялись 7 февраля в Москве. Французский лидер отметил, что России и Европе следует вместе работать над гарантиями безопасности. Он пообещал рассказать украинскому президенту Владимиру Зеленскому о том, что исполнение Минских соглашений приведёт к прогрессу и это поможет урегулировать конфликт на юго-востоке Украины.

Путин, в свою очередь, сообщил, что его французскому коллеге «непросто придётся» на переговорах с руководством Украины, так как это «сложный комплекс вопросов», который занял несколько часов. Также он пояснил, что Украина уже дважды пыталась решить конфликт в Донбассе военным путём. И теперь неясно, будет ли Киев исполнять «Минск-2» или предпримет ещё одну попытку решить конфликт силой.