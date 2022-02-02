Песков прокомментировал возможные переговоры Путина и Бориса Джонсона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин в ближайшее время не планирует проводить переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, передаёт ТАСС. При этом он отметил, что в Кремле не будут анонсировать их контакты, а сообщат уже по факту переговоров.

Как вы знаете, мы не анонсировали ни одного разговора с премьер-министром Джонсоном и не будем его анонсировать и далее. Если и когда он состоится, мы традиционно дадим сообщение, — сказал он.

Песков добавил, что в любом контакте такого уровня есть смысл. И Путин открыт для общения со всеми, даже с теми, кто «полностью заблуждается» и не имеет «чёткого понимания о происходящем в нашей стране», отметил пресс-секретарь.

Накануне глава британского правительства заявил, что планирует провести телефонный разговор с президентом России в среду, 2 февраля. Об этом он рассказал после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Представители Даунинг-стрит пытались договориться о звонке перед поездкой на Украину, но в Москве ответили отказом.

Ранее Джонсона раскритиковали за перенос разговора с президентом России Владимиром Путиным «в критический момент». «Теневой» министр иностранных дел от британских лейбористов Дэвид Лэмми заявил, что Джонсон упустил «жизненно важную дипломатическую возможность».