Песков прокомментировал внешнюю политику Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Белоруссии, как и в России, определение внешней политики является прерогативой главы государства, а не парламента. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В Белоруссии парламент не определяет внешнюю политику. Как и у нас, это прерогатива президента, — заявил Песков.

До этого председатель Постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных заявил, что «и де-факто, и де-юре Крым давно был признан российским белорусской стороной».

Крым стал российским регионом после проведённого в республике в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает республику своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путём в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.