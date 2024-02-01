Песков объяснил, из-за кого у россиян проблемы в турецких банках Песков: проблемы россиян в банках Турции связаны с давлением США

Кремль знает о проблемах, с которыми сталкиваются российские компании и физлица в турецких банках, и находится в контакте с Анкарой по этой теме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, сложности вызваны давлением США на Турцию, пишет ТАСС.

Да, нам известно [о сложностях для российских клиентов в банках Турции]. И мы находимся в состоянии активного диалога с нашими турецкими партнерами и коллегами, обсуждаем эти проблемы, — цитирует агентство официального представителя Кремля.

По словам Пескова, действия Вашингтона вызваны «совершенно беспрецедентным, неприкрытым и агрессивным давлением». Он добавил, что разрешение ситуации отвечает интересам и РФ, и республики.

1 февраля стало известно, что ряд турецких банков начал закрывать счета российских компаний и ужесточил требования для физических лиц из России, которые хотят завести банковскую карту. Первые жалобы на обработку платежей из РФ турецкими банками стали поступать в декабре 2023 года, после выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях в банковском секторе.

Ранее источник в одном из турецких банков заявил, что информация об отказе государственных банков и иных финансовых организаций страны работать с Россией не соответствует действительности. По информации источника, у Москвы и Анкары имеются десятки совместных проектов, поэтому о прекращении обработки денежных переводов из России не может быть и речи.

Финансовый аналитик Александр Разуваев в этой связи считает, что России необходимо развивать механизмы исламского банкинга, так как страны Запада их не замечают. По его словам, в ряде российских регионов уже реализуются пилотные проекты, связанные с исламским банкингом. В их число входят Чечня, Татарстан, Дагестан, а также Башкирия.