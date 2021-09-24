Песков призвал не «экзальтировать» высказывания Эрдогана по Крыму

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал бы экзальтировать ситуацию с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия — 1». По его словам, Турция остаётся партнёром России, а её позиция по Крыму хорошо известна, так как она никогда не скрывалась.

Всё-таки Турция - это наш партнёр, с которым у нас весьма развитые отношения, и на фоне этих развитых отношений, с которым также у нас сохраняются разногласия. Позиция Турции, позиция господина Эрдогана по Крыму нам хорошо известна, и они ее не скрывали, — сказал Песков.

По его словам, подобные заявления не разрушают перспективу успешного проведения предстоящего визита турецкого лидера в Россию. Они лишь «чуть-чуть, так сказать, оставили неприятный след».

Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, Эрдоган заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, «аннексию» которого Турция не признаёт.

Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда на полуострове прошёл референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией». В Кремле не раз говорили о том, что вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт.