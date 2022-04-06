Песков призвал к беспристрастному расследованию событий в Буче

Россия поддерживает идею расследования произошедшего в Буче, однако следствие должно быть действительно беспристрастным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия неоднократно сталкивалась со случаями явно пристрастных расследований.

Мы с вами помним различного вида расследования, где Россия не была стороной, и которые мы не можем воспринимать как независимые. Вот очень важно избежать такой ситуации, — подчеркнул Песков.

Ранее власти Украины и мировые СМИ опубликовали фото- и видеозаписи из города Бучи под Киевом. На них изображено большое количество убитых. По данным западных СМИ, это тела мирных жителей города, ставшие жертвами российских военнослужащих.

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения киевского режима и отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков также заявил, что Россия «должна держать ухо востро», так как на Западе над провокациями работают огромные структуры. К числу провокаций он отнёс и ситуацию в Буче.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил создать международную комиссию, которая займётся расследованием событий в украинской Буче, и включить туда юристов, врачей и криминалистов, которые смогут описать происходившее «очень точно».