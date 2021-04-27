Кремль одобряет решение США по поставке AstraZeneca в другие страны

https://static.news.ru/photo/317bc9ce-a744-11eb-99b3-96000091f725_660.jpg Фото: Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кремль положительно оценил решение США поделиться с другими странами вакциной от коронавирусной инфекции AstraZeneca. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс».

Это очень хорошо. Вы знаете, что мы всегда выступаем против использования вакцины в качестве инструмента для политического давления, — рассказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что американская вакцина «чуть-чуть слабее по эффективности», чем российский препарат «Спутник V». Он назвал действия США маленьким шажком, который приблизит население планеты к иммунизации.

Вместе с тем представитель Кремля добавил, что Вашингтон может использовать вакцину в качестве политического инструмента. Он добавил, что российский препарат «Спутник V» на начальном этапе также сталкивался с несправедливой конкуренцией и атаками, но теперь большая часть земного шара согласилась с тем, что это очень надёжная и эффективная вакцина.

Ранее советник Белого дома по борьбе с коронавирусом Энди Славитта заявил, что Штаты планируют направить 60 млн доз вакцины AstraZeneca для помощи других странам. Такое решение было принято на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Индии. Американский лидер Джо Байден провёл переговоры с премьером этой страны Нареандром Моди. Глава Белого дома пообещал отправить в Индию медицинское оборудование, компоненты для изготовления вакцин, а также противовирусный препарат «Ремдесивир».