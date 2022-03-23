Песков ответил на сообщения о присоединении Лукашенко к операции на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал опубликованное CNN сообщение о планах главы Белоруссии Александра Лукашенко присоединиться к спецоперации на Украине. По его словам, подобные вопросы на площадке ОДКБ не поднимались. Песков рекомендовал обратиться с данным вопросом непосредственно в администрацию Лукашенко, пишет РИА Новости.

Что касается планов Белоруссии, мы с вами слышали заявление Александра Григорьевича Лукашенко об отсутствии таких планов, но я как пресс-секретарь президента России не могу говорить за Белоруссию все-таки, рекомендую обратиться к моим коллегам в администрации президента Белоруссии, — подчеркнул Песков.

Ранее CNN, сославшись на неназванных представителей США и НАТО, опубликовал материал о том, что белорусские вооружённые силы готовятся в ближайшее время присоединиться к спецоперации России на Украине. По данным американских журналистов, в Белоруссии уже «подготавливается почва» для вступления в конфликт.

Как сообщило издание, белорусские боевые подразделения численностью несколько тысяч человек готовы войти на Украину уже в ближайшие дни. При этом в Пентагоне нет информации об участии Белоруссии в спецоперации.