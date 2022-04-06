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Песков: поставки оружия Киеву не помешают России достичь своих целей

Песков: поставляемое Киеву оружие не помешает России довести военную операцию до конца
19:41, 06 апреля 2022
Песков: поставки оружия Киеву не помешают России достичь своих целей Военнослужащие России Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Поставляемое Западом Киеву оружие не сможет остановить Россию и помeшать ей достичь целей на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI, дoбавив, что армия России сталкивается с материальным уроном, нанесённым образцами оружия из стрaн НАТО.

Да, есть сопротивление и материальный ущерб, вызванный поставками этого оружия (Киеву от стран Запада - NEWS.ru). Но этого оружия недостаточно для того, чтобы остановить наше наступление, и оно не помешает нам достичь наших целей, — сказал Песков.

Министерство обороны Германии ранее отправило специальный запрос в бюджетный комитет Бундестага для получения средств в размере €21 миллиона для экстренного восполнения боеприпасов ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3, которые были отправлены на Украину. 

Отмечается, что отправленные украинцам 3,5 тысячи боеприпасов планируется заменить «в кратчайшие сроки», чтобы «пополнить текущую потребность» Бундесвера. У Германии имелось 24 тысячи единиц Panzerfaust 3.

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