Песков: посольство России в Чехии оказывает помощь задержанному россиянину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что посольство России в Чехии оказывает всю необходимую помощь, включая юридическую, задержанному россиянину Александру Франчетти. По его словам, дипмиссия плотно занимается этим вопросом. Слова представителя Кремля приводит «Коммерсант».

Наше посольство в Праге занимается этим вопросом плотно. Оказывается вся возможная на этой стадии помощь, в том числе юридическая помощь, — сказал Песков.

Он уточнил, что российская сторона через диппредставительство в Чехии делает всё возможное для оказания помощи Франчетти. Представитель Кремля добавил, что не знает, получила ли администрация президента РФ письмо от сестры задержанного. В обращении она просит вернуть брата на родину.

Было ли письмо, пока не видел, — отметил пресс-секретарь.

Ранее городской суд в Праге решил предварительно заключить под стражу Франчетти, задержанного 12 сентября в Чехии по запросу Украины. Прямо в зале суда адвокат Франчетти опротестовал данное решение. Россиянина обвиняют в участии в «российской оккупации Крыма». Франчетти отвергает обвинения, выдвинутые против него украинскими властями.