Песков: пока нет договорённостей с ООН по эвакуации людей с «Азовстали»

Металлургический комбинат «Азовсталь» / Фото Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Конкретных договорённостей об участии ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации людей с «Азовстали» на встрече президента России Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерриша не было, сообщил глава государства Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. 26 апреля в Москве состоялась встреча Путина с Гутерришем, в ходе которой была обсуждена ситуация на Украине, в том числе в Мариуполе и на металлургическом комбинате «Азовсталь».

Конкретных договорённостей о привлечении ООН и МККК к эвакуации мирных граждан с «Азовстали» на встрече Путина и Гутерриша не было, — сказал Песков.

Офис генсека ООН ранее сообщил, что Путин согласился на предложение привлечь Международный комитет Красного Креста и Организацию Объединённых Наций к эвакуации мирных граждан с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Гутерриш также заявил, что ситуация с созданием гуманитарных коридоров на Украине не решается. Он предложил Москве и Киеву создать контактную группу, которая бы координировала действия сторон по этому вопросу. Генсек ООН добавил, что для решения этой задачи могут быть привлечены ресурсы Международного комитета Красного Креста.