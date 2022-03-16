Песков ответил Байдену, назвавшему Путина «военным преступником»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена, который назвал Путина «военным преступником». Представитель Кремля назвал заявление недопустимым со стороны главы страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей. Речь идёт о военных конфликтах, которые были инициированы властями США, сообщает РИА Новости.

Считаем недопустимой и непростительной такую риторику главы страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей, — заявил Песков.

При этом представитель президента не рассказал о том, какой будет официальная реакция Кремля на заявление Байдена.

Американский президент Джо Байден ранее позволил себе громкое заявление в адрес главы России Владимира Путина. Он назвал президента РФ «военным преступником», выступая в среду в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву. Байден пообещал, что США будут оказывать украинской экономике прямую финансовую помощь.

Он пообещал сохранять давление на Путина и «изолировать его на глобальной арене», в то же время «укрепляя позиции украинцев». Президент США при этом отметил, что Вашингтон в своих действиях в ситуации вокруг Украины пользуется полной поддержкой союзников.