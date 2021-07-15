В Кремле отвергли предположение о поддержке Трампа на выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для The Guardian отверг предположение о том, что РФ в 2016 году якобы договаривалась о поддержке Дональда Трампа на выборах.

Газета The Guardian опубликовала материал, в котором говорится о том, что президент России Владимир Путин во время закрытого заседания Совета национальной безопасности РФ якобы организовал секретную операцию по поддержке «психически неуравновешенного» Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году. Песков назвал этот материал «отличным бульварным чтивом».

Ранее экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что уже принял решение о том, будет ли он участвовать в президентских выборах 2024 года. Однако пока бывший американский лидер не может раскрыть планов участия из-за проблем, которые могут возникнуть с финансированием кампании. Республиканец не стал пояснять, в чём конкретно заключаются сложности, которые останавливают его раскрыть планы.