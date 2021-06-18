Песков отреагировал на возможность размещения базы Турции в Азербайджане

https://static.news.ru/photo/e521666a-d01a-11eb-be5d-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на вероятность размещения турецкой военной базы в Азербайджане.

В любом случае открытие объектов военной инфраструктуры стран — членов Альянса вблизи наших границ является поводом для нашего особого внимания, а также причиной для наших шагов, необходимых для обеспечения нашей безопасности и наших интересов, — считает Песков.

Он добавил, что Москва взаимодействует с Анкарой по вопросу стабилизации обстановки в Закавказье. Песков подчеркнул, что Россия также находится в тесном контакте с Азербайджаном и Арменией.

Мы считаем, что любые шаги должны способствовать дальнейшей стабилизации обстановки на Южном Кавказе, развитию инфраструктуры, логистики, исправлению ситуации в целом и не должны содержать элементы, которые могут стать причиной для роста напряжённости, — отметил представитель Кремля.

Ранее президенты Турции и Азербайджана Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев подписали Шушинскую декларацию. В ней указано, что страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии третьего государства. Турецкий лидер допустил, что на территории Азербайджана могут появиться военные базы. По его словам, эта тема может получить своё развитие в ходе консультаций Алиева и российского лидера Владимира Путина.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал информацию о возможном размещении баз слухами и подчеркнул, что Москва не будет её комментировать.