Песков отреагировал на слова Зеленского о триколоре над Госдумой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в интервью Первому каналу слова украинского лидера Владимира Зеленского, который отказался считать украинцев и русских одним народом.

Над Государственной думой развевался и будет дальше развеваться всё-таки российский триколор, — отметил Песков.

Ранее Зеленский заявил, что русские и украинцы не являются одним народом. Он подчеркнул, что нечто общее может появиться в будущем, но для этого нужно остановить «тотальное разделение между странами». Политик добавил, что если бы два народа были едины, то на здании Госдумы в Москвы был бы установлен государственный флаг Украины, а москвичи использовали для расчётов гривны.

Так украинский лидер прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который в ходе прямой линии заявил, что считает украинцев и русских одним народом. Он напомнил, что Украина не входит в список недружественных стран и её народ не считается недружественным.