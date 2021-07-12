Песков: РФ не учтёт решение суда ООН о прекращении спецоперации на Украине
Захар Чайченко
Захар Чайченко
13:21, 17 марта 2022
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Российская сторона не примет во внимание постановление Международного суда ООН о немедленном прекращении военной спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, у суда есть такое понятие, как согласие сторон. В данном случае никакого согласия быть не может, сообщает РИА Новости.
Нет, мы не сможем принять это во внимание. У Международного суда есть такое понятие, как согласие сторон. Здесь никакого согласия быть не может. Это то, что мы не можем принять во внимание, — заявил официальный представитель Кремля.
Международный суд ООН в Гааге ранее призвал РФ незамедлительно приостановить военную операцию на Украине.
Песков назвал недопустимым высказывание американского лидера Джо Байдена, назвавшего Путина «военным преступником». Представитель Кремля отметил, что это заявление сделал глава страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей.
Ранее Байден, выступая в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву, пообещал сохранять давление на Путина и «изолировать его на глобальной арене». Президент США при этом отметил, что Вашингтон в своих действиях в ситуации вокруг Украины пользуется полной поддержкой союзников.