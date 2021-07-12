Песков: РФ не учтёт решение суда ООН о прекращении спецоперации на Украине

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Высказывания президента США Джо Байдена в отношении российского лидера Владимира Путина были непозволительными и непростительными, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что президент страны, которая бомбила другие государства, не имеет права на такие слова, передаёт РИА Новости.

Наш президент очень мудрый, и дальновидный, и культурный международный деятель. <...> Такие заявления господина Байдена — я уже вчера сказал. — они абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны, а главное, наверное, не...