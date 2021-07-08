Песков отреагировал на попытки сдерживания России со стороны Запада

Россия постоянно чувствует на себе попытки сдерживания со стороны стран Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

В Кремле считают, что линия на сдерживание РФ является константой в западной политике. Песков напомнил о недавних заявлениях США и НАТО о России.

При такой линии для них, что называется, все средства хороши. Мы отдаём себе отчёт, розовые очки не носим и, безусловно, вот эти попытки сдерживания мы постоянно чувствуем на себе, — отметил представитель Кремля.

Ранее постоянный представитель Крыма при президенте РФ и замглавы правительства республики Георгий Мурадов заявил, что Запад продолжит умышленно нагнетать ситуацию в Крыму. По его мнению, новых провокаций у берегов полуострова следует ожидать в конце августа. Мурадов считает, что российской стороне нужно будет внимательно следить за попытками заходов военных кораблей НАТО в украинские порты Бердянск и Мариуполь.