Песков: отключение России от SWIFT приведёт к гражданской войне на Украине

Отключение России от международной платёжной системы SWIFT может дестабилизировать ситуацию на Украине и привести к гражданской войне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит РБК. В этой связи российское руководство опасается подобных методов западных стран.

Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, ибо они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинское руководство, которое, что называется, под сурдинку может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока, — заявил представитель Кремля.

О возможных новых жёстких санкциях в отношении России политики и СМИ стало известно в конце 2021 года. В числе прочего тогда говорилось о возможном отключении страны от системы международных платежей SWIFT. Ограничительные меры могут вступить в силу в случае гипотетического вторжения РФ на Украину.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россию ожидает «катастрофа» и русским придётся заплатить «большую цену» в форме невиданных ранее санкций. В качестве одного из главных вариантов санкций американский лидер объявил невозможность для российских банков проводить операции с долларом.

Впоследствии сообщалось о том, что США и ряд европейских стран якобы отказались от идеи отключения российских банков от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. Об этом написало немецкое издание Das Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве.

Вместо этого говорилось о других возможных целевых экономических санкциях, которые затронут крупнейшие российские банки в случае вторжения Вооружённых сил России на Украину. При этом Германия выступает за то, чтобы добиться исключений для возможности оплачивать импорт российского нефтесырья.

Сегодня, 20 января, американский конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс предложил проект нового пакета санкций против России с названием «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он предлагает ограничительные меры против ряда российских представителей власти, силовых структур, бизнесменов, представителей СМИ и ряда экономических проектов, в том числе «Северного потока — 2».