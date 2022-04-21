Песков отказался говорить о «партиях войны и мира» в российских элитах
Антон Соловьев
Антон Соловьев
13:17, 21 апреля 2022
Дмитрий ПесковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о наличии в политической элите страны «партий войны и мира», передаёт ТАСС. Он заявил, что данный вопрос относится к сфере общественных обсуждений.
Это уже все-таки, скорее, относится к сфере общественных обсуждений. Это не может являться темой для наших конференц-колов, — сказал он.
Песков также удивился, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не доложили о российском проекте документа по урегулированию.
Накануне Зеленский сообщил, что не только не видел российский проект документа по мирному урегулированию, но и ничего не слышал о нём. Он также выразил уверенность в том, что российская сторона не передавала никаких документов Украине, вопреки более раннему заявлению Дмитрия Пескова. Тогда Песков уточнил, что Россия передала Украине проект документа с выработанными формулировками по переговорному процессу.