Песков отказался говорить о «партиях войны и мира» в российских элитах

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Мариуполь освобождён от националистических формирований, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. По словам официального представителя Кремля, остатки националистов заблокированы на «Азовстали» и не помешают наладить мирную жизнь в городе.

Что касается «Азовстали» - это отдельный объект, где полностью заблокирована оставшаяся группа украинских националистов, — сказал Песков. По его словам, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил прeзиденту России Владимиру Путину...